Conte | È una fesseria che faccio allenare troppo i calciatori il problema è chi non li fa allenare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2024): «È unache, ilè chi non li fa» Il tecnico del Napoli a Dazn: Quando Lukaku può tornare quello dell’Inter? «L’importante è che Lukaku partecipi attivamente alla partita, che contribuisca in maniera importante al raggiungimento dell’obiettivo finale. Poi sicuramente lui sta lavorando e stiamo cercando di fargli fare dei carichi superiori rispetto alla media perché è arrivato non in perfette condizioni. È un giocatore che può spostare sempre qualcosa in positivo durante la partita. Oggi ha lavorato tanto per la squadra poi se fa gol è ancora meglio». Lukaku chiederà di andare in Nazionale stavolta per non allenarsi ancora con te? «È una, anche perché le altre squadre si allenano tutte. È una cosa di cui ridere. Ilè chi non li fa. Io magari liin maniera giusta.