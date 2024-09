Concorso Ministero degli Esteri 381 posti per assistente | tra i requisiti solo il diploma

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 29 settembre 2024) IlAffariha indetto un nuovopubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 381ti per ruoli non dirigenziali. Le assunzioni saranno a tempo pieno e indeterminato nell’Area Assistenti. Le figure cercate sono quella di:amministrativo, contabile e consolare (Codice Acc) – 281informatico, telecomunicazione e cifra (Codice Tlc) – 100. Vediamo dunque ie le prove dida superare per ottenere uno dei ruoli.