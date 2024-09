Cittadinanza Fini | Spero Meloni valuti lo Ius Scholae so che non è contraria a priori

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di domenica 29 settembre 2024) (Adnkronos) – "Io cominciai a parlare di integrare coloro che arrivano in Italia e ha dei requisiti già con la legge Bossi-. Ora lo Ius, proposto da Forza Italia, va con attenzione valutato elo faccia anche Giorgiache so non essere". Così Gianfrancoospite di Massimo Gramellini: “lo Ius, so che non è” L'Identità.