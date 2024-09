Chiara Petrolini il padre dei neonati morti | Miai vista la pancia in lei nessun cambiamento

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 29 settembre 2024) "Non abbiamo mai parlato di bambini, mi diceva che prendeva la pillola""era una maschera. Non ho mai notato. Non abbiamo mai parlato di bambini, mi diceva che prendeva la pillola". E' il racconto deldei dueseppelliti nel giardino della villetta di Traversetolo dall'ex fidanzata, in