Chi è Niccolò Pisilli il talento della Roma che fece “scappare” Mourinho per la troppa emozione

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 29 settembre 2024)ha segnato contro il Venezia la rete decisiva che ha regalato la vittoria in campionato ai giallorossi. Un anno e mezzo fa lo Special One a stento trattenne le lacrime quando lo vide emozionato per il gol allo Sheriff in Europa League: "Uscii dallo spogliatoio per non mettermi a piangere".