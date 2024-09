C’è Lautaro riecco l’Inter Il bomber rompe il digiuno | Si meritava questa gioia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Di fioretto e di sciabola, giocando e soffrendo,archivia il tonfo stracittadino e riparte con tre punti dalla trasferta di Udine. L’affermazione è di misura, un corto muso senza porta inviolata, sbuffando per tanto ben di Dio lasciato per strada in termini di occasioni e vincendo infine 3-2. "I ragazzi sono stati fantastici – dice Inzaghi a fine gara perdonando i due svarioni difensivi costati l’affannoso finale –. Sono molto soddisfatto. Abbiamo giocato un grandissimo primo tempo, l’unica pecca è stata non segnare qualche gol in più. Ne abbiamo preso uno su una respinta dove dovevamo cercare di non far crossare il loro giocatore, ma non abbiamo perso la concentrazione e siamo tornati in campo nella ripresa come nel primo tempo. Venivamo da giorni delicati dopo la sconfitta e anche i tifosi hanno fatto la loro parte.