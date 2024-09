Caterina Balivo ' La Volta Buona' | tributo alla star americana nella 200 puntata

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di domenica 29 settembre 2024) Durante lanumero 200 de 'La', l'aversanaha catturato l'attenzione del pubblico non solo per i suoi ospiti speciali, ma anche per la scelta di un abito particolarmente significativo. La conduttrice di Rai 1 ha voluto celebrare questo importante traguardo