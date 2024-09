Catastrofe in Formula 1 | nuova penalità

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 29 settembre 2024)in1: unacostringerà il pilota a partire con dieci posizioni in meno sulla griglia. Debutto amaro Il debutto sarà amaro. Perché se da un lato Liam Lawson prenderà da qui alla fine della stagione il posto di Ricciardo dentro la Red Bull Racing, il giovane pilota che potrebbe anche essere riconfermato l’anno prossimo, inizierà immediatamente con il piede sbagliato. Il logo della FIA (Lapresse) – Ilveggente.itMarko Helmut, infatti, ha già spiegato che il pilota subirà una penalizzazione di 10 posizioni sulla griglia di partenza per il suo primo Gran Premio nella stagione in corso. Dopo l’annuncio ufficiale del neozelandese come sostituto dell’australiano – che lascia un vuoto importante dentro il paddock e che sicuramente ha chiuso qui la sua carriera – non una bella notizia.