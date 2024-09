Catania controlli a tappeto nel fine settimana | lotta ai parcheggiatori abusivi in centro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 29 settembre 2024) Anche in quest’ultimodi settembre, appena trascorso, è stata pianificata una capillare attività di vigilanza sul territorio, come condiviso durante il tavolo tecnico tenutosi in Questura con tutte le forze di polizia, con l’obiettivo di assicurare maggiore attenzione alle zone particolarmente frequentate in questo periodo.