Cartelli anti-Segre la comunità ebraica di Milano | Siamo a un passo dalla caccia all’ebreo

(Di domenica 29 settembre 2024), 28 settembre 2024 – “a unall'ebreo e da atti di aperta violenza nei confronti di istituzioni ebraiche religiose e non e dei loro rappresent”. Lo sottolinea in una nota Walker Meghnagi, presidente delladi, commentando i manifesti comparsi sabato durante la manifestazione in sostegno della Palestina. “Quanto messo in piazza adai manifestpropal è di una gravità eccezionale - aggiunge -. Questo purtroppo a dimostrazione di come oramai non ci sia più alcun limite che possa considerarsi insuperabile nella sua inaccettabilità. Si è creata una spirale di cieco odiosemita e appelli genocidi ormai equiparabili a quelli di matrice nazi-fascista degli anni '30 e '40 dello scorso secolo”.