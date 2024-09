Carlo Amleto al Teatro Ambasciatori

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di domenica 29 settembre 2024), comico, attore e musicista, torna in scena con il suo spettacolo Scherzo N°1, Opera Prima, per una vera e propria tournée, prodotta da OTR, che toccherà i teatri di tutta Italia.Il tour autunnale arriverà in Sicilia con tre appuntamenti organizzati da Puntoeacapo: prima tappa il