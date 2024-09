Canonica d’Adda scontro tra due auto | muore 72enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 29 settembre 2024). Un uomo di 72 anni è morto in seguito ad un incidente d’avvenuto domenica (29 settembre) in via Fara, una delle vie principali del centro di. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno effettuando i rilievi per risalire a quanto accaduto. Sono accorse un’ambulanza e un’medica, si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri di Treviglio. Notizia in aggiornamento