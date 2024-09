Cagliari muore pugnalato da conoscente

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 29 settembre 2024) 12.10 Un 27enne è morto in ospedale a, dopo essere stato accoltellato da unad Assemini. Rintracciato l'aggressore, che lo ha colpito al petto e alla gola per poi fuggire. Le condizioni del giovane ferito erano parse da subito disperate e un intervento chirurgico dei medici del Brotzu non è bastato a salvargli la vita.