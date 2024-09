Cagliari ex calciatore rossoblù Andrea Capone trovato morto in albergo

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di domenica 29 settembre 2024) Il 43enne, ex giocatore del, è statoquesta mattina in una camera di Palazzo Tirso,del capoluogo sardo. Sulla sua testa era presente una ferita, provocata probabilmente da una caduta accidentale che ne avrebbe causato la morte. Immediato l’intervento del 118 che però non ha potuto fare nulla. Sul posto sono arrivate anche le pattuglie della squadra volante, insieme agli esperti della Scientifica, gli investigatori della Mobile e l’equipe di medicina legale. Nella serata di ieri l’exaveva trascorso una serata di festa con degli amici, per poi passare la notte nell’hotel.era cresciuto nel settore giovanilee con ilaveva timbrato oltre cento presenze tra Serie A e B.