Brandisce un mannaia mentre è in giro per Piombino | denunciato

(Di domenica 29 settembre 2024)– I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione della criminalità diffusa, hannoun 50enne della zona per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. I carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di un privato cittadino che aveva notato un uomo aggirarsi in quella via XXV Aprile brandendo una. Giunti sul posto, i militari hanno identificato l’uomo che, sottopostolo a perquisizione personale, aveva nella sua disponibilità unadella lunghezza complessiva di 34 centimentri, di cui 24 di lama, ed una mazza da baseball della lunghezza di 63 centimetri del cui possesso in quella circostanza non è stato in grado di fornire una giustificazione valida.