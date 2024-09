Berlusconi | Barelli ' ha fatto la storia d' Italia e d' Europa'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Silvioè nato in questo giorno. Un uomo straordinario che haladell'e dell', influenzando le politiche internazionali e promuovendo per tutta la sua vita i principi liberali, riformisti e moderati". Lo afferma il capogruppo di Forzaalla Camera, Paolo. "È stato un grande visionario -aggiunge- perché ha immaginato sempre in anticipo le mosse dello scacchiere politico, tenendo in conto le opinioni dei suoi antagonisti, rispettando tutti, avendo come unico faro l'interesse esclusivo del suo Paese e deglini. Il senso di squadra gli ha consentito il successo in tutti i campi: nella politica, creando Forzaancora oggi determinante al governo del Paese, nell'economia, nello sport e nella società quale rifermento per milioni di persone.