Benevento da oggi si celebra la Giornata del Ricordo

(Di domenica 29 settembre 2024) “Un monito per far cessare le guerre in atto nel mondo che provocano solo distruzione, dolore e morte”. E’ lo scopo della “del”, promossa adal Comitato promotore (cui hanno aderito in forma anonima tanti cittadini, ndr) ed istituzionalizzata con apposita delibera di giunta comunale. A 81 anni dai bombardamenti angloamericani la città didala “del” che verrà ripetuta ogni anno il 29 settembre nella Cattedrale di, indelle migliaia di vittime civili morte sotto i bombardamenti anglo americani del 1943 e che causarono anche la distruzione della città. L’iniziativa ha preso il via con l’inaugurazione di una mostra fotografica che raccoglie le foto più significative dei bombardamenti del 1943 ed alcuni audio originali registrati nei momenti dei bombardamenti.