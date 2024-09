Ben Ainslie accusa Luna Rossa | Hanno provato una manovra a rischio collisione Ma gli arbitri…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) La domenica va in archivio con un retrogusto amaro per Ineos Britannia, che ha perso l’occasione di allungare a +2 suPrada Pirelli nella finale di Louis Vuitton Cup 2024. Il Challenger of Record, passato in vantaggio 2-1 per un problema tecnico della barca italiana (che non ha preso parte a gara-3), ha poi avuto la peggio in gara-4 per un’incollatura al termine di un match race estremamente intenso e con alcuni episodi controversi. “È stata una partenza dura. Ovviamente pensavamo di aver incastrato quei ragazzi e lorounaad altodi, ma gli arbitri l’vista diversamente. Qualche volta va così. È stata una grande regata, in cui ci sono stati alcuni altri incontri ravvicinati che non sono andati in nostro favore“, le prime parole a caldo di Bendopo la sconfitta.