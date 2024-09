Basket serie A2 | Sella Cento-Libertas Livorno 83-72 | il cuore non basta amaranto sconfitti al debutto

Leggi tutta la notizia su livornotoday

(Di domenica 29 settembre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DITODAYUnapiù che generosa non riesce a bagnare il ritorno in A2 con un successo.ha la meglio per 83-72 al termine di una gara combattutissima e che glihanno tenuto in mano fino all’intervallo lungo. Dopo i padroni di casa sono