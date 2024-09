Atp di Pechino 2024 Lorenzo Musetti è eliminato agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembredell'Atp 500 di. L'azzurro, numero 18 del mondo, è stato battuto in due set per 6-2 6-4 dal cinese Bu Yunchaokete, numero 96 del ranking. Problema all'avambraccio per l'italiano durante il match durato un'ora e mezzo, conche ha chiesto l'intervento del fisioterapista. Con la vittoria sul carrarese, Bu Yunchaokete diventa così il primo giocatore cinese ad aver raggiunto i quarti didei China Open dal 2012. (Fonte Adnkronos)