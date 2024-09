Ascolti TV | Sabato 28 Settembre 2024 Ballando vola al 25 6% e batte Tú Sí Que Vales 24 5%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 29 settembre 2024) Nella serata di ieri,28, su Rai1 la prima puntata dicon le Stelle ha conquistato 4.023.000 spettatori pari al 23.1% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:42 alle 21:20 e 3.300.000 spettatori pari al 25.6% di share dalle 21:24 alle 1:13. Su Canale5 la seconda puntata di Tú Sí Queha raccolto davanti al video 3.238.000 spettatori con uno share del 24.5% dalle 21:28 alle 00:56. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 518.000 spettatori pari al 3.2% e F.B.I. International 557.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Cattivissimo me 2 ha radunato 808.000 spettatori (5%). Su Rai3 A Modo Mio – Patty Pravo raggiunge 347.000 spettatori e il 2.1%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 405.000 spettatori (2.9%). Su La7 In Altre Parole conquista 832.000 spettatori con il 5%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 259.000 spettatori (1.8%).