Arezzo-Ternana la DIRETTA del match allo stadio ‘Città di Arezzo’

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Una tradizione che si rinnova per, al 43esimo confronto ufficiale della storia dei club. In ventuno confronti esterni i rossoverdi sono riusciti solo due volte a violare il terreno amaranto. La gara torna a distanza di quindici anni, sempre in terza serie dove si sono giocati la