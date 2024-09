Anche i partigiani amavano la Patria che la sinistra odia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Nella sua brillante rubrica sul Giornale, Luigi Mascheroni, due giorni fa, ha riportato tre recenti dichiarazioni, assai simili. Anzitutto quella di Lilli Gruber: «Mi sento poco bene a parlare die di nazione». Poi quella di Alessandro Milan: «La parolami provoca un brivido lungo la schiena». Infine quella di Lella Costa: «Scusate, ma io non riesco ( ) a dire la parola nazione o». Ma perché? Sono parole da aborrire? Perché le usa Giorgia Meloni? Perché sarebbero "fasciste"? Evidentemente costoro – come molti che si ritengono antifascisti - ignorano che proprio tali parole risuonarono spesso sulle labbra (e nel cuore) deicondannati a morte prima della fucilazione (non a caso la Resistenza al nazifascismo si considerò il compimento del Risorgimento).