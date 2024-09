Amici Maria sorprende e parla di Tale e Quale | Sembra fatto apposta Il video

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 29 settembre 2024) In alto ilcon Crisitiano MalgioglioSu Canale 5 sta andando in onda la prima puntata della nuova edizione didiDe Filippi. Ilnt di Canale 5 è tornato in onda dopo la pausa estiva. Nuova classe, new entry tra i professori: tante le novità. Ma anche le conferme, come