Amato incanta e dirige l’orchestra rossoblu esegue Milano da sogno batte Bologna 94-78

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Una Wegreenit meravigliosa si regala un esordio da favola contro la Fortitudo(20 punti e 9 assist)ndo tutto il coroche non stecca un singolo acuto, scappando via già nel primo tempo.Cinque in doppia cifra nella truppa di coach Cardani che si gode una