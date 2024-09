Alluvioni storia e geografia nel territorio ci parlano | ascoltiamole

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Quel che è accaduto in Romagna nell’ultimo anno e mezzo è davvero una novità, frutto esclusivo dell’epocale cambiamento climatico? No, togliamocelo dalla testa. Per rendersene conto basta tornare con la memoria a quel che accadde a Ravenna tra 1600 e 1700. La magnifica città che ospita le spoglie