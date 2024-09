Allo stremo | Camaldoli Hospital a rischio chiusura per i budget inadeguati della Regione Campania

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 29 settembre 2024) Un ingiustificabile adozione, da parte, in un provvedimento relativo all’assegnazione, in favoree Clinic Center, di unassolutamente inadeguato e di entità tale da non riuscire neppure a coprire i costi di struttura, si è reso necessario a chiudere ben tre piani, attualmente dell’, tra cui