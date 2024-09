Al Castellani Empoli e Fiorentina si dividono la posta | finisce 0-0

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 29 settembre 2024)0-0(3-4-2-1): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson (76? Ekong), Grassi, Pezzella; Anjorin (86? Haas), Esposito (76? Pellegri); Colombo (58? Solbakken). A disposizione: Brancolini, Seghetti, De Sciglio, Cacace, Marianucci, Maleh, Fazzini. All. D’Aversa(4-2-3-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Gosens (88? Parisi); Bove, Cataldi (71? Adli); Colpani (71? Ikoné), Gudmundsson (71? Beltrán), Kouame (81? Sottil); Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Kayode, Biraghi, Moreno, Parisi, Richardson, Mandragora, Martínez Quarta. Allenatore: Palladino.ARBITRO: Aureliano di Bologna (Imperiale – Fontemurato)NOTE: Ammonito Comuzzo– Poche se non pochissime emozioni nel derby delfra. Le due squadre si affrontano a viso aperto ma le occasioni per sbloccare la gara sono davvero poche.