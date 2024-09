Aggredisce compagna e figlio minore anche con forchettone | arrestato 38enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPretendeva sempre soldi dallae da due dei tre figli minori, e così quando è uscito di casa per cercare la figlia adolescente cui chiedere del denaro e non l’ha trovata, è rincasato aggredendo la donna è scagliandosi contro ildi 17 anni, accorso in difesa della madre. È accaduto a Gricignano d’Aversa (Ce), dove in manette è finito ungià sottoposto alla libertà vigilata,dai carabinieri è portato in carcere. Proprio il 17enne ha chiamato i carabinieri, che giunti sul posto hanno trovato l’uomo che vagava nei pressi dell’abitazione in forte stato di agitazione. Alla vista dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise, ilha tentato nuovamente di aggredire il, ma è stato bloccato.