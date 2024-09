Affari tuoi non va in onda? Ecco quanto fa Amadeus | il disastro è compiuto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Non c'è limite per il crollo degli ascolti del nuovo programma disu Nove "Chissà chi è". In questi giorni vi abbiamo fornito i numeri impietosi dello share. Il programma dinon ha mai raggiunto la soglia psicologica del milione di spettatori e si è sempre mantenuto su una percentuale molto bassa per il panorama generalista considerando anche l'esplosione degli ascolti dicon la conduzione di Stefano De Martino ma anche considerando la concorrenza interna che si fa sentire: Cash or Trash spesso va davanti al programma di. Ma ieri sera si è consumato il patrac.non è andato inper lasciar spazio a Ballando con le Stelle, ergo ci si aspettava una crescita di Chissà chi è con il principale competitor fuori dai giochi. Ebbene,ha portato a casa il 3,82 per cento di share con 664.000 spettatori.