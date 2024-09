Accoltellato al petto da un conoscente muore in ospedale un 27enne

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 29 settembre 2024) Una persona è stata fermata per l’omicidio commesso oggi ad Assemini (Cagliari) . Vittima un ventisettennestamane ale al collo da un, nel corso di una lite. Il giovane, Alessandro Cambuca, è morto in, il Brotzu di Cagliari, poche ore dopo. Indagano i carabinieri che avrebbero individuato e portato in caserma per essere interrogato, il presunto omicida che