Wada chiede 1-2 anni di squalifica per Jannik Sinner | un danno da oltre 29 milioni di dollari per il numero uno

(Di sabato 28 settembre 2024) Continua l’incubo per J. L’agenzia mondiale antidoping () ha fatto appello alla Corte arbitrale dello sport (Cas) contro la sua assoluzione sul caso Clostebol,ndo 1-2diper il tennista azzurro. Come si legge dal comunicato della stessa“la constatazione di ‘assenza di colpa o negligenza’ non è corretta ai sensi delle norme vigenti”. La decisione dellasul casoSi preannunciano settimane difficili per. Se i risultati sul campo sorridono all’azzurro (questa mattina è arrivata la vittoria contro Safiulin per 3-6; 6-2; 6-3 all’Atp di Pechino), lo stesso non si può dire per le vicende personali. Il 26 settembre, infatti, laha presentato ricorso al Cas contro l’assoluzione del tennista per il caso doping legato alla positività da clostebol.