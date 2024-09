Vittorio Sgarbi non è più l’assessore alla Bellezza del comune di Viterbo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Troppi impegni.non è piùdeldi. A darne l’annuncio con una nota stampa la sindaca della città laziale Chiara Frontini. Con il controverso critico d’arte, che lo scorso febbraio dovette lasciare la poltrona di sottosegretarioCultura, in quello che Frontini definisce “un riassetto organizzativo” si è dimesso ancheallo Sviluppo economico e Turismo Silvio Franco. “Due personalità che hanno fornito un contributo molto importante – scrive Frontini nella nota- sia nel definire una visione ambiziosa e moderna del futuro di, sia realizzando progetti di valore come la stesura della strategia territoriale del Fesr e l’impegno sulle questioni ambientali e il primo bilancio carbonico deldi, riorganizzazione di San Pellegrino in Fiore, il Festival della Tuscia.