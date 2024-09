Violenza medici Snami | Bene decreto finalmente sanzioni più incisive

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – "Accogliamo con favore l’introduzione dipiù, che prevedono fino a 5 anni di reclusione e 10 mila euro di multa per i responsabili di danni alle strutture sanitarie. Questo è un passo importante per garantire che luoghi fondamentali per la salute pubblica vengano tutelati adeguatamente. Il potenziamento della videosorveglianza, accompagnato da L'articolo: “più” proviene da Webmagazine24.