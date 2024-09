VIDEO Luna Rossa-Ineos riviviamo la regata cancellata | sorpassi e controsorpassi in precedenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Nulla di fatto a Barcellona traPrada Pirelli eBritannia nel day-2 della Finale di Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione dei Challenger che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. Oggi erano previste due regate, gara-3 e 4, ma il poco vento non ha consentito il completamento di nessuna sfida congelando la serie sul punteggio di 1-1. Dopo due ore di attesa è stato effettuato un tentativo, facendo partire gara-3 alle ore 16.10 nel tentativo di disputare almeno uno dei due match race in calendario. Unache ha regalato numerosi colpi di scena tra, contro, cadute dai foil, recuperi e nel finale una corsa contro il tempo che ha sancito l’interruzione definitiva della sfida.