Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2024 ore 18:30 (Di sabato 28 settembre 2024) Viabilità DEL 28 SETTEMBRE 2024 ORE 18.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie da altre fonti su Roma Viabilità
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2024 ore 17:30 - VIABILITÀ DEL 28 SETTEMBRE 2024 ORE 17. 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA ROMA TERAMO DOVE RACCOMANDIAMO DI PRESTARE ATTNEZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST VERSO LA CAPITALE, IL SINISTRO AL ... romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2024 ore 16:30 - 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA FIRENZE ROMA, DOVE RACCOMANDIAMO DI PRESTARE ATTNEZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USICTA DI ORTE, IL SINISTRO AL MOMENTO NON CAUSA DISAGI ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE, IL ... romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2024 ore 15:30 - PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL NOSTRO SITO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral . 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA CASILINA, DOVE ... romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2024 ore 13:30 - 20 TOMMASO RENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 FIRENZE-ROMA, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDNETE CHE AVEVA CAUASTO LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ALL’ALTEZZA DI ORTE, TRANSITO REGOLARE RIMOSSO IL ... romadailynews
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