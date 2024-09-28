Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2024 ore 17:30 (Di sabato 28 settembre 2024) Viabilità DEL 28 SETTEMBRE 2024 ORE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie da altre fonti su Viabilità Roma
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2024 ore 16:30 - PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL NOSTRO SITO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 28 SETTEMBRE 2024 ORE 16. 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA ... romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2024 ore 15:30 - PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL NOSTRO SITO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral . VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2024 ORE 19. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2024 ore 13:30 - 20 TOMMASO RENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 FIRENZE-ROMA, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDNETE CHE AVEVA CAUASTO LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ALL’ALTEZZA DI ORTE, TRANSITO REGOLARE RIMOSSO IL ... romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2024 ore 12:30 - 20 TOMMASO RENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 FIRENZE-ROMA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE E STATA PREDISPOSTA LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZE SPOSTIAMOCI SULLA ... romadailynews
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