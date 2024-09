Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 settembre 2024)DEL 28 SETTEMBREORE 08.20 TOMMASO RENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO DIFATTI SEGNALIAMO SOLTANTO UN INCIDENTE SULL’A1-NAPOLI TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD E QUELLO PER L’A24-TERAMO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, TALE SINISTRO NON CAUSA RALLENTAMENTI MA INVITIAMO GLI UTENTI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI ADESSO IL TRASPORTO PUBBLICO, CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A, SONO QUINDI CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI FURIO CAMILLO, INOLTRE SEMPRE A CAUSA DEI LAVORI FINO AL 5 DIEMBRE DALLA DOMENICA AL GIOVEDI’ È IN VIGORE LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA ALLE 21 TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral