Vaccini Barretta Fimp Meningioca per formare i pediatri a immunizzare gli adolescenti

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – "Abbiamo scoperto, con una survey, che nei bilanci di salute – le visite programmate in momenti specifici della vita del bambino, come ad esempio al terzo mese di vita – solo nella metà dei casi si promuovono le vaccinazioni in maniera sistematica. Ci siamo quindi mossi per migliorare questo aspetto, introducendo degli strumenti