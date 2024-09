Uragano Helene colpisce gli Usa 45 morti e oltre 3 milioni senza elettricità

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 28 settembre 2024) Almeno 19 persone hanno perso la vita in Carolina del Sud, altre 15 sono morte in Georgia, otto in Florida, due in North Carolina e una in Virginia Il bilancio dell', che ora si è trasformato in tempesta tropicale e che ha colpito il sud est degli Stati Uniti e degli Appalachi, è salito