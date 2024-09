Un’isola che resta nel cuore fin dal primo incontro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 28 settembre 2024) Venti anni fa Antonella Imborgia inizia in Sicilia, la sua terra, un percorso nel mondo del vino che dopo la laurea la porta a fare diverse esperienze in Italia e non solo, lavorando per aziende come Castello Banfi, Mandrarossa, Bellavista e Donnafugata. Appassionata di bollicine e instancabile viaggiatrice, dal 2020 è responsabile marketing & comunicazione di Le Tenute del Leone Alato. Qual è la tua zona del vino del?Una delle mie zone del vino delè un posto un po’ sperduto e selvaggio: Pantelleria Perché proprio questa?È stato un colpo di fulmine. Quando sei stata lì la prima volta, cosa hai pensato?Che fosse un posto magico.