Ungheria | ministro tecnologia EV cinese porta opportunita’ di sviluppo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 settembre 2024) Budapest, 28 set – (Xinhua) – Ladei veicoli elettrici (EV) non e’ ne’ una minaccia ne’ un pericolo, ma un’di, ha dichiarato ildell’Economia Nazionale ungherese, Marton Nagy, in una recente intervista con Xinhua. “E’ molto imnte che in Europa si comprenda che la(dei veicoli elettrici) non e’ una minaccia, non e’ un pericolo,” ha affermato Nagy, aggiungendo: “Questa e’ un’per lotecnologico”. Riguardo gli EV cinesi, l’approccio piu’ costruttivo e’ quello di rafforzare la cooperazione con la Cina, piuttosto che imporre dazi punitivi, ha detto, aggiungendo che ritiene “che questa sia la strada peggiore”. Secondo ilungherese, il dialogo e la cooperazione sono le soluzioni migliori.