Ultima giornata di Trieste Next si premierà il libro scientifico dell’anno | ecco il programma

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di sabato 28 settembre 2024) Sarà proclamato domani ail vincitore del Premio Science Book of the Year. Domani, domenica 29 settembre, sarà laconclusiva del festival della ricerca scientifica. Alle ore 11.30, presso il Teatro Miela, ci sarà la cerimonia di consegna del Premio Science Book of the Year