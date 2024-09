Udinese-Inter Zielinski e un’occasione da sfruttare? La sensazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024)potrebbe rappresentare la seconda partita che Piotrdisputerà da titolare in questo inizio di stagione. Dopo la trasferita di Manchester, il polacco dovrebbe avere un’altra importante opportunità. LA– Chepossa vedere Piotrnuovamente titolare dopo la trasferta contro il Manchester City è più di un’idea. Il polacco, con il passare dei giorni, ha scalato le gerarchie candidandosi seriamente per un ruolo da titolare nella sfida con i friulani. Le speranze di vederlo dal primo minuto non mancano, ma è opportuno attendere il momento della comunicazione delle formazioni ufficiali prima di parlare con certezza. Come il tecnico Simone Inzaghi ci ha abituato a fare.