Ucraina droni russi contro Kiev Colpito ospedale a Sumy 6 morti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 28 settembre 2024) Decimo attacco in un mese sulla capitale La capitalenel mirino dei. "Decimo attacco aereoin questo mese di settembre", denuncia l'amministrazione militare della cittĂ , confermando che - riportano i media locali - sono stati intercettati e distrutti "circa" 15in avvicinamento a. "Come in quasi tutti gli