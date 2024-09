Travolto mentre va in bici Ricoverato in Rianimazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Èin prognosi riservata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia un uomo che, giovedì mattina, è stato investito da un’automobileera in sella alla suaelettrica. L’incidente si è verificatoil ciclista stava viaggiando in via Caduti di Nassirya. Nell’urto l’uomo, un settantatreenne residente a Spoleto, ha riportato, secondo quanto si è appreso, diversi traumi in più parti del corpo. Le sue condizioni generali hanno indotto i medici che lo hanno soccorso in un primo momento a disporre il suo trasferimento all’ospedale di Perugia. Sono state, di conseguenza, avviate le procedure per il trasporto con l’elisoccorso che in poco tempo ha permesso di coprire la distanza con il luogo dell’incidente, potendo così affidare il ferito alle cure degli operatori del Pronto soccorso.