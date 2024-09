Trasporti in arrivo 77 bus ecologici in Friuli Venezia Giulia

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di sabato 28 settembre 2024) Nei prossimi nove anni saranno acquistati in Fvg 77 autobusdi ultima generazione. Come specifica l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, "in seguito alla necessaria rimodulazione dell'utilizzo del trasferimento delle risorse previste dal Piano