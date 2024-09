Tragedia stradale nella notte un ragazzo e una ragazza morti nell' incidente

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di sabato 28 settembre 2024)fra il 27 e il 28 settembre in autostrada, all’altezza di Casoria. A riportarlo è CasertaNews.it: due giovani di Cesa hanno perso la vita a seguito di un violento. Un impatto fatale per Vincenzo Massaro e Alessia Marino, entrambi di Cesa con lei residente però in