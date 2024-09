Tragedia nel Messinese spara durante una battuta di caccia e colpisce accidentalmente il figlio uccidendolo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 28 settembre 2024)nel. Un giovane di 27 anni ha perso la vita sabato mattina a San Pier Niceto. Il ragazzo, Salvatore Fabio, era impegnato in unadicon il padre in un terreno di famiglia ed è morto per un colpo di fucile che lo ha colpito alla testa. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, ma sembra che il colpo sia partitodal fucile del padre. Secondo le prime informazioni, il fucile da cui è partito il colpo mortale era detenuto legalmente da Salvatore Fabio, che aveva il porto d’armi. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto che ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sul corpo del giovane. Al momento l’ipotesi privilegiata – anche se non si esclude nessuna pista – è quella di un tragico incidente: il colpo sarebbe partitodal fucile, impugnato in quel momento dal padre.