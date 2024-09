Traffico Roma del 28-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 settembre 2024) Luceverdea Centocelle fino alla mezzanotte di domani 29 settembre chiusa via dei Castani da Piazza dei Mirti e via degli Aceri per un evento di Street Food deviate linea bus lavori di potatura alberi in via di Torrevecchia si viaggia su carreggiata ridotta tra via di Boccea & via dei Casali di Torrevecchia proseguo dei lavori su via del Foro Italico tra via Salaria via di Tor di Quinto si viaggia su carreggiata ridotta nelle due direzioni per consentire l’installazione di barriere spartiproseguono i lavori alla rampa della Prenestina che resta chiusa fino al 4 ottobre per chi percorre l’Adda interesse in direzione San Giovanni inevitabili ripercussioni in viale dello Scalo di San Lorenzo nella zona di Porta Maggiore e sulla tangenziale da via Prenestina a viale Castrense servizio a cura della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...